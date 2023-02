Il più lungo Stato sudamericano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più lungo Stato sudamericano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CILE

Significato/Curiosita : Il piu lungo Stato sudamericano L'America del Sud o Sud America o Sudamerica o America meridionale è la parte del continente americano che dall'Istmo di Panama si estende verso sud fino a Capo Horn-Capo Froward, comprendendo buona parte dell'America Latina. Il Cile (in spagnolo: Chile) è uno Stato situato nell'estremo sud-ovest del continente americano. Il suo nome ufficiale è Repubblica del Cile (in spagnolo: República de Chile) con capitale Santiago del Cile. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: lungo; stato; sudamericano; Un lungo componimento come la Divina Commedia; Una strada lungo la costa; Corre lungo la pista dell ippodromo; Un riparatore lungo la strada; __ sylvania, lo stato USA; I beni proprietà dello stato ; È stato padre Pio in TV; Il complesso delle navi di uno stato ; Il Bolivar eroe sudamericano ; Un importante fiume sudamericano ; Volatile sudamericano ; sudamericano di genitori spagnoli; Cerca nelle Definizioni