Piega cucita - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PINCE

Significato/Curiosita : Piega cucita Raccoglie i termini inerenti al cucito, alla sartoria e al ricamo. Col termine francese pince-nez o pincenez, in italiano stringinaso, si indica una tipologia di occhiali, particolarmente popolari nel XIX secolo, sostenuti senza l'uso di bacchette, ma semplicemente tramite una piccola pinza al ponte da naso. Il nome deriva dalle parole francesi pincer, "pinzare", e nez, "naso". Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

