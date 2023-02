Il piccolo protagonista di tante barzellette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piccolo protagonista di tante barzellette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIERINO

Significato/Curiosita : Il piccolo protagonista di tante barzellette Drive In è stato un programma televisivo italiano di genere commedia ideato e scritto da Antonio Ricci, trasmesso con cadenza settimanale in prima serata, dal 1983 al 1988 su Italia 1. Riscosse un grande successo, entrando nel costume nazionale del tempo, contribuendo a portare alla ribalta numerosi personaggi dello spettacolo italiano e divenendo uno dei programmi-simbolo della televisione italiana degli anni 80 del XX secolo. Pierino contro tutti è un film del 1981 diretto da Marino Girolami. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: piccolo; protagonista; tante; barzellette; Il piccolo mondo di Fogazzaro; piccolo forziere; piccolo centro abitato; piccolo fiammifero; Un protagonista della storia cinese; Una protagonista di Nabokov; Il protagonista di Amarcord; Il protagonista di Lucky Luciano; Johnny __, cantante folk e blues; Antico abitante della regione con Cuzco; Hans, rappresentante del dadaismo; La cantante di Vattene amore, con Amedeo Minghi; Personaggio protagonista di molte barzellette ; Bambino protagonista delle classiche barzellette ; Il piccolo protagonista... di tante barzellette ; Fanno eco alle barzellette ; Cerca nelle Definizioni