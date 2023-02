Il piatto alsaziano a base di carne di maiale e crauti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piatto alsaziano a base di carne di maiale e crauti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CHOUCROUTE

Significato/Curiosita : Il piatto alsaziano a base di carne di maiale e crauti La choucroute alsaziana, in francese choucroute d'Alsace, conosciuta anche come choucroute garnie, (traducibile in italiano "choucroute condita" o "crauti conditi") è un piatto a base di carne di maiale e crauti, tipico dell'Alsazia. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

