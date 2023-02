Per molti impiegati va dalle 9 alle 17 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per molti impiegati va dalle 9 alle 17. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ORARIO DI LAVORO

Significato/Curiosita : Per molti impiegati va dalle 9 alle 17 L'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (in acronimo INCIS) era un ente pubblico italiano, istituito per costruire abitazioni e gestirne l'assegnazione, a canone agevolato, agli impiegati pubblici. L'orario di lavoro è il periodo di tempo che una persona dedica al lavoro retribuito. Il lavoro non retribuito come le faccende domestiche personali, la cura dei bambini o degli animali domestici non sono considerati parte della settimana lavorativa. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

