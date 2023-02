Il Pacino di Sfida senza regole - Cruciverba

Sfida senza regole (Righteous Kill) Γ¨ un film del 2008 diretto da Jon Avnet. Anche se Al Pacino e Robert De Niro hanno recitato nello stesso film per 4 volte, (Il padrino - Parte II, Heat - La sfida, Sfida senza regole e The Irishman), questo Γ¨ solo il secondo film in cui hanno lavorato insieme. Infatti, ne Il padrino - Parte II non hanno mai girato una scena in coppia.

Sigle

Acquedotto Lucano

Anno luce

American League – Una delle due leghe del baseball professionistico americano

AL – targa automobilistica di Alessandria (Italia)

Chimica

Al – simbolo chimico dell'alluminio

Codici

AL – Codice vettore IATA di Allegheny Airlines, Arlington County, Virginia, USA

AL – Codice vettore IATA di Skyway Airlines/Midwest Connect, Oak Creek, Wisconsin, USA

AL – Codice vettore IATA di TransAVIAexport Airlines, Minsk, Belarus

AL – Codice ISO 3166-2 dell'Albania

AL – codice ISO 3166-2:BR dello Stato di Alagoas (Brasile)

AL – Codice ISO 3166-2:ES della provincia di AlmerΓ­a

AL – Codice ISO 3166-2:FI delle Isole Γ land (Finlandia)

AL – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Alessandria (Italia)

AL – Codice ISO 3166-2:US dell'Alabama (USA)

AL – codice postale della zona di St Albans, in Inghilterra

Geografia

Γ l, Γ¨ un comune norvegese della contea di Viken

Geologia

AL – Gruppo di Altavilla – supersintema stratigrafico

Informatica

.al – dominio di primo livello dell'Albania

AL – registro delle CPU Intel

Persone

Al Capone (1899-1947) – gangster statunitense

Al Gore – ex vicepresidente degli Stati Uniti

Al Green – cantante e musicista statunitense

Al Oerter – atleta statunitense

Al Pacino – attore statunitense

– attore statunitense Al Parker (1952-1992) – attore pornografico statunitense

"Weird Al" Yankovic – cantante parodistico statunitense

Altro

AL – automobile francese degli inizi del XX secolo

Al – vocabolo arabo

