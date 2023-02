Offre ospitalità in campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offre ospitalità in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : AGRITURISMO

Significato/Curiosita : Offre ospitalita in campagna Il ragazzo di campagna è un film del 1984 diretto da Castellano e Pipolo. L'agriturismo è una forma di turismo nella quale il turista è ospitato presso un'azienda agricola. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: offre; ospitalità; campagna; Una che soffre per amore; Chi ne soffre , ci sente poco; Se non arrivano, l agricoltura ne soffre ; Ne soffre il misero; Luogo che può dare ospitalità a persone... per nulla raccomandabili; Le pianta chi abusa dell ospitalità ; La campagna di Legambiente in difesa dei mari; Tipica dimora russa di campagna ; La... campagna feudale; Stradette di campagna ; Cerca nelle Definizioni