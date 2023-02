Ha numero atomico 49 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha numero atomico 49. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INDIO

Significato/Curiosita : Ha numero atomico 49 Quarantanove (cf. latino undequinquaginta, greco a a tessata) è il numero naturale dopo il 48 e prima del 50. L'indio è l'elemento chimico di numero atomico 49 e il suo simbolo è In. Questo metallo raro, malleabile e basso-fondente è chimicamente affine all'alluminio e al gallio ma più ancora allo zinco, i cui minerali sono la principale fonte di questo elemento. L'indio si usa principalmente per rivestire altri materiali con un film sottile che ha funzione lubrificante (durante la seconda guerra mondiale fu ampiamente usato per rivestire le bronzine degli aerei ad alte prestazioni). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

