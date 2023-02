La nostra ex-clave in territorio svizzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nostra ex-clave in territorio svizzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CAMPIONE D ITALIA

Significato/Curiosita : La nostra ex-clave in territorio svizzero Viterbo (Vetèrbe in dialetto viterbese) è un comune italiano di 65 941 abitanti capoluogo dell'omonima provincia nel Lazio settentrionale, nota anche come Tuscia viterbese. Campione d'Italia (Campiùn in dialetto comasco, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/kam'pju/; prima Campione, ancor prima Campione d'Intelvi) è un comune italiano di 1 880 abitanti della provincia di Como in Lombardia. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

