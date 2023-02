Non campata in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non campata in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCRETA

Significato/Curiosita : Non campata in aria Ipotesi di complotto (Conspiracy Theory) è un film del 1997 diretto da Richard Donner e interpretato da Mel Gibson, Julia Roberts e Patrick Stewart. La musica concreta (dal francese musique concrète) è un'espressione musicale correlata alla musica contemporanea che ebbe origine dalle esperienze del compositore francese Pierre Schaeffer che la ideò nel 1948. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: campata; aria; Scampata al pericolo; Può essere campata in aria; Averla scampata ; Spesso chi lo lascia dice di averla scampata bella; Leggendaria amante; Il cambio d aria che aiuta la guarigione; Un utilitaria in casa Nissan; Originaria d un determinato luogo; Cerca nelle Definizioni