I nodosi bastoni degli uomini primitivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nodosi bastoni degli uomini primitivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLAVE

Significato/Curiosita : I nodosi bastoni degli uomini primitivi Homo neanderthalensis, King, 1864, comunemente detto uomo di Neandertal, è un ominide strettamente affine all'Homo sapiens che visse nel periodo paleolitico medio, compreso tra i 200 000 e i 40 000 anni fa. Le clave (o clavette) sono un articolo da giocoleria a forma di birillo. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: nodosi; bastoni; degli; uomini; primitivi; Ha culmi grossi e nodosi ; Bastoni nodosi ; Con bastoni , ori e coppe; Lo sport con le mazze e i bastoni ; I bastoni per le bandiere; Canna indiana utilizzata per fare bastoni ; Andava per il mondo combattendo in difesa degli oppressi; Strumento che spiega i movimenti del sole e degli astri; Copricapo degli antichi greci; Ministero degli Affari Esteri; Gli uomini più in forma; Si dice di uomini di una certa età; uomini convinti della propria superiorità di genere; Prova ginnica riservata agli uomini ; Natanti primitivi ; Uomini primitivi ; Primordiali, primitivi , ancestrali; primitivi ; Cerca nelle Definizioni