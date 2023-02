Neutralizzano le tossine - Cruciverba

Emil von Dungern (Würzburg, 26 settembre 1867 – Ludwigshafen am Bodensee, 4 settembre 1961) è stato uno scienziato e ricercatore tedesco, celebre per la scoperta, insieme al suo collega Ludwik Hirszfeld, dell'ereditarietà dei gruppi sanguigni A,B e 0.

Gli anticorpi, detti anche immunoglobuline (Ig, globuline del sistema immunitario) oppure impropriamente -globuline (per via della banda principalmente occupata nel processo di elettroforesi sierica), sono una classe di glicoproteine con elevato peso molecolare presenti nel siero dei vertebrati. Tali molecole hanno un ruolo chiave nella risposta immunitaria specifica e la loro produzione, che avviene in larga parte a seguito del processo di maturazione dei linfociti B in plasmacellule secernenti, costituisce la funzione principale del sistema immunitario umorale (detto umorale perché il sangue è stato definito dai primi anatomisti un "umore", ovvero un fluido biologico).