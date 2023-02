I nativi di Giakarta - Cruciverba

James Cook (Marton, 27 ottobre 1728 – Kealakekua, 14 febbraio 1779) è stato un esploratore, navigatore e cartografo britannico.

I Giavanesi (Ngoko Javanese: , Krama Javanese: , Ngoko Gêdrìk: wòng Jåwå, Krama Gêdrìk: tiyang Jawi, Indonesiano: suku Jawa) sono un gruppo etnico nativo dell'isola indonesiana di Giava. Con approssimativamente 100 milioni di persone (2011) formano il gruppo etnico più esteso in Indonesia. Si trovano in maniera predominante nelle aree centrali e orientali dell'isola. C'è anche un numero significativo di discendenti giavanesi nella maggior parte delle province indonesiane, in Malesia, a Singapore, in Suriname, Africa del sud e nei Paesi Bassi.