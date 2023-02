Natanti a due scafi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Natanti a due scafi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CATAMARANI

Significato/Curiosita : Natanti a due scafi Il catamarano è una imbarcazione appartenente alla categoria dei multiscafo, formato da due scafi collegati da una struttura di collegamento chiamata ponte. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: natanti; scafi; Grossi natanti ; natanti con i tubolari; natanti primitivi; natanti gonfiabili; Prestigiosa marca di motoscafi italiani in legno; Incatrama gli scafi ; Tipo di imbarcazione con tre scafi ; Segue le navi e i motoscafi finché non si fermano; Cerca nelle Definizioni