Un natante gonfiabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un natante gonfiabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANOTTO

Significato/Curiosita : Un natante gonfiabile Una lancia di salvataggio (o scialuppa di salvataggio) è un'imbarcazione studiata per consentire ai passeggeri e all'equipaggio delle navi di abbandonare il natante in caso di necessità. Il canotto (termine derivante dal francese canot che a sua volta deriva dallo spagnolo canoa) è una piccola imbarcazione a remi, a vela e anche dotata di motore fuoribordo. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: natante; gonfiabile; Un natante con due chiglie; Un natante da crociera; natante per buonavoglia; Apre la via al natante ; Un gonfiabile galleggiante; Imbarcazione gonfiabile , a remi o a motore; Nome inglese del gonfiabile colorato da spiaggia; Con quello gonfiabile si dorme in tenda; Cerca nelle Definizioni