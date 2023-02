Nasce sulle Ande e poi si getta nell Atlantico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce sulle Ande e poi si getta nell Atlantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : RIO DELLE AMAZZONI

Significato/Curiosita : Nasce sulle Ande e poi si getta nell Atlantico Il Rio delle Amazzoni (in portoghese Rio Amazonas; in spagnolo Río Amazonas) è un fiume dell'America meridionale, che nasce nel Nevado Mismi a 5.600 metri sul livello del mare nel dipartimento di Arequipa, in Perù, attraversa il Perù, la Colombia e il Brasile e sfocia, con un gigantesco estuario largo più di 200 km, nell'oceano Atlantico dopo aver attraversato da ovest a est una vasta area geografica definita bacino dell'Amazzonia, comprendente la foresta amazzonica. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: nasce; sulle; ande; getta; nell; atlantico; nasce dai monti Sibillini; nasce dai Vosgi; nasce in val Trenta; Dipinse Impressione, Sole nasce nte; Crescono sulle dita; Brescia sulle auto; Varese sulle targhe; Il convitato lo spiega sulle ginocchia; Era un grande lago asiatico; È brutto in una fiaba di ande rsen; Il nome di Mande la; È grande per gli Inglesi; getta aria sui capelli bagnati; Lo sono i farmaci da getta re; Si getta nel Tirreno; L architetto che ci ricorda una loggetta di Venezia; Gonnell ino scozzese; Gianni, lo stilista assassinato a Miami nell estate del 1997; Scende nell arena; Osso piatto situato nell a parte inferiore e posteriore della scatola cranica; Fiume che sbocca nell atlantico presso Oporto; Lo sono il Pacifico e l atlantico ; Nasce sulle Ande e finisce nell atlantico ; Va dall atlantico agli Urali; Cerca nelle Definizioni