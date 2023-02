Un Nadi della scherma - Cruciverba

Aldo Nadi (Livorno, 23 aprile 1899 – Los Angeles, 10 novembre 1965) è stato uno schermidore italiano.

Nedo Sonetti (Piombino, 25 febbraio 1941) è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. In veste di allenatore ha ottenuto 5 promozioni in Serie A con Atalanta (1983-1984), Udinese (1988-1989), Ascoli (1990-1991), Lecce (1998-1999) e Brescia (1999-2000).