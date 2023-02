Muratore specializzato - Cruciverba

Il muratore è una persona specializzata nella costruzione di opere in muratura nell'ambito dell'edilizia. È uno dei mestieri più antichi e popolari al mondo, essendo stato svolto in tutte le ere e in tutti i paesi. Il muratore costruisce grazie all'ausilio di mattoni, calcestruzzo, cemento, cemento armato e molto altro.

Michael Thomas Edwards, detto Eddie (Cheltenham, 5 dicembre 1963), è un ex saltatore con gli sci britannico. Soprannominato The Eagle (L'aquila), divenne celebre per essere stato il primo atleta britannico ad aver partecipato ai giochi olimpici invernali nella specialità del salto con gli sci: alle Olimpiadi di Calgary 1988 giunse ultimo nelle gare dai trampolini K70 e K90.