Si montano sugli pneumatici in alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si montano sugli pneumatici in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CATENE DA NEVE

Significato/Curiosita : Si montano sugli pneumatici in alta montagna Il ghiacciaio della Marmolada è un ghiacciaio vallivo che scende lungo il versante settentrionale della Marmolada (3.343 m), la montagna più alta delle Dolomiti. Collocato nella provincia di Trento al confine con la provincia di Belluno, sovrasta il lago di Fedaia e da esso prende forma il torrente Avisio. Le catene da neve sono speciali catene che si applicano tramite un sistema di ganci alle ruote motrici a contatto con gli pneumatici di un veicolo, per aumentare la presa su neve, fango, strade bianche (ghiaia) e, se sono del tipo rompighiaccio, anche sul ghiaccio. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

