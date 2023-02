Le monete che circolano Oltremanica - Cruciverba

La Società Romana Tramways Omnibus è stata un'impresa esercente servizi di trasporto pubblico a cavalli e a trazione meccanica, attiva a Roma dal 1881 al 1929.

La sterlina britannica, ufficialmente denominata lira sterlina (in inglese pound sterling), libbra sterlina o anche, per sineddoche, come sterlina inglese, è la valuta utilizzata nel Regno Unito. Il suo codice ISO 4217 è GBP.