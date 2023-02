Misure di superficie in uso in Gran Bretagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misure di superficie in uso in Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACRI

Significato/Curiosita : Misure di superficie in uso in Gran Bretagna L'Impero britannico è stato il più vasto impero di tutti i tempi. Comprendeva colonie, domini, protettorati, mandati e altri territori amministrati dal Regno Unito. Geografia Acri – l'antica San Giovanni d'Acri , oggi città d'Israele

– l'antica , oggi città d'Israele Acri – comune italiano Persone Antonio Acri – politico italiano

– politico italiano Francesco Acri – filosofo e storico della filosofia italiano Sigle ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa Altro Acri – 'ndrina

– 'ndrina Acri – unità di misura Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Acri» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

