Melodiose come uccellini - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CANORE

Significato/Curiosita : Melodiose come uccellini Il cardellino (Carduelis carduelis Linnaeus, 1758) è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia dei Fringillidi. Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo (Solarino, 6 settembre 1983), è un cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

