Un lungo componimento come la Divina Commedia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lungo componimento come la Divina Commedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POEMA

Significato/Curiosita : Un lungo componimento come la Divina Commedia La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. Un poema (dal greco p - poièo - anticamente i poèmati) è una composizione letteraria in versi, per lo più di carattere narrativo o didascalico e di ampia estensione, spesso suddivisa in più parti.

Con questo termine si intende generalmente il genere letterario che comprende tali composizioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: lungo; componimento; come; divina; commedia; Una strada lungo la costa; Corre lungo la pista dell ippodromo; Un riparatore lungo la strada; La strettoia che si trova al centro del lungo lago; componimento poetico; componimento pindarico; Riduzione per canto e pianoforte di componimento ; componimento armonioso per orchestra; come per il passato, così per il futuro; Le piante come i pini; Mammiferi come il camoscio e lo stambecco; come il secret assolutamente segreto; Nella divina Commedia la prima è l Inferno; Profezia, divina zione; La più famosa è divina ; Un opera divina ; L esecuzione della commedia ; Parti di commedia o di tragedia; Nella Divina commedia la prima è l Inferno; Il Nino della commedia all italiana; Cerca nelle Definizioni