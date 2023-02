Legato al passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legato al passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RETROGRADO

Significato/Curiosita : Legato al passato Blindspot è una serie televisiva statunitense creata da Martin Gero con protagonisti Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton e trasmessa per cinque stagioni sulla NBC. Il moto retrogrado è il movimento che possiede un corpo celeste quando si muove nel verso opposto al moto diretto, cioè nel verso contrario a quello normalmente atteso. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

