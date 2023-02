Si lavano in convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lavano in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAI

Significato/Curiosita : Si lavano in convento Vittorio De Sica, all'anagrafe Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica (Sora, 7 luglio 1901 – Neuilly-sur-Seine, 13 novembre 1974), è stato un attore, regista e sceneggiatore italiano. Come lo sai (How Do You Know), è un film del 2010 scritto e diretto da James L. Brooks con Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson e Jack Nicholson (in quello che ad oggi è il suo ultimo film). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

