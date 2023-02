Invio di denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invio di denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIMESSA

Significato/Curiosita : Invio di denaro PayPal Holdings, Inc. (pron. angloamericana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['pepæl]; pron. italianizzata: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pei'pal/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'peipal/; dall'inglese: pay, "paga" e pal, "amico") è una società statunitense che offre ... La rimessa estera è un trasferimento unilaterale di denaro verso l'estero, effettuato da un lavoratore straniero a beneficio di un altro individuo residente nel suo paese di origine (in genere familiari, parenti, o amici). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

