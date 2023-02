Inventò un alfabeto... telegrafico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inventò un alfabeto... telegrafico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MORSE

Significato/Curiosita : Invento un alfabeto... telegrafico Il telegrafo (dal greco antico te-, tele-, «distante» e af, graph, «scrittura») è un sistema di comunicazione a distanza ideato per la trasmissione di dati (lettere, numeri e segni di punteggiatura) facendo uso di determinati codici. La comunicazione per mezzo del telegrafo è definita telegrafia e si distingue dal telefono e dalla telefonia, che è un sistema di trasmissione sviluppato ... Il giovane ispettore Morse (Endeavour) è una serie televisiva britannica, prequel del telefilm Ispettore Morse, ed è tratta dai romanzi omonimi di Colin Dexter. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: inventò; alfabeto; telegrafico; inventò il cinetoscopio; La inventò Enrico Fermi; inventò il motore a scoppio con Matteucci; inventò una carabina; Si può lanciare usando l alfabeto Morse; L ultima e la terza dell alfabeto ; La ventitreesima lettera dell alfabeto greco; Ideò l alfabeto per i non vedenti; Dispaccio radiotelegrafico ; Cerca nelle Definizioni