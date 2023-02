Intrisa di solenne e religiosa maestosità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intrisa di solenne e religiosa maestosità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IERATICA

Significato/Curiosita : Intrisa di solenne e religiosa maestosita Donatello, vero nome Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze, 1386 – Firenze, 13 dicembre 1466), è stato uno scultore, pittore e architetto italiano. Viene chiamata col nome di "ieratico" la forma di scrittura dell'antico Egitto correntemente utilizzata nel quotidiano. Sviluppatasi insieme o in seguito alla forma detta geroglifica (di cui può essere considerata una corsivizzazione), spesso per semplificazione, era più adatta a essere tracciata con un calamo, cioè una canna tagliata allo scopo e intinta nell'inchiostro, soprattutto su papiro ma anche su ostraka o pietra. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

