L insigne botanico svedese del Settecento - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : LINNEO

Significato/Curiosita : L insigne botanico svedese del Settecento Sampierdarena (un tempo San Pier d'Arena, San Pê d'Ænn-a o Sanpedænn-a in genovese, pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[sa'pe'da]) è uno dei più popolosi quartieri di Genova. Carl Nilsson Linnaeus, divenuto Carl von Linné in seguito all'acquisizione di un titolo nobiliare (chiamato Carlo Linneo in italiano, dalla forma latinizzata del nome, Carolus Linnaeus; Råshult, 23 maggio 1707 – Uppsala, 10 gennaio 1778), è stato un medico, botanico e naturalista svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

