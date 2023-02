Industrie per maglieria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Industrie per maglieria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LANIFICI

Significato/Curiosita : Industrie per maglieria Il termine acrilico è utilizzato nell'industria tessile per indicare le fibre sintetiche prodotte a partire da acrilonitrile, monomero che costituisce almeno l'85% delle unità ripetitive nella catena polimerica. Isola del Liri (Lisëra in dialetto locale) è un comune italiano di 11,721 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: industrie; maglieria; Città del Modenese ricca di industrie tessili; industrie legate all edilizia; La Melara tra le grandi industrie ; industrie che riforniscono i cantieri edili; Industria per maglieria ; Marchio italiano famoso per la maglieria colorata; Cerca nelle Definizioni