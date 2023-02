Indumento da marinaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumento da marinaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERATA

Significato/Curiosita : Indumento da marinaio L'impermeabile è un capo di abbigliamento, con o senza cappuccio. È particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui a causa di avversità meteo (tra cui pioggia e vento) si è sprovvisti dell'ombrello. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

