È incompleto... se mancano le munizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È incompleto... se mancano le munizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARMAMENTO

Armamento – armi e i mezzi militari di una nazione, di un veicolo, di un soldato etc.

– armi e i mezzi militari di una nazione, di un veicolo, di un soldato etc. Armamento – nella nautica, uomini e mezzi, approntati dall'armatore, necessari per far navigare una nave

– nella nautica, uomini e mezzi, approntati dall'armatore, necessari per far navigare una nave Armamento ferroviario – nella terminologia della tecnica ferroviaria, complesso costruttivo costituito dal binario, dai deviatoi, dalla massicciata e da quanto occorre al montaggio, fissaggio e regolazione della via ferrata su cui corrono i treni Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

