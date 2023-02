Ne hanno molti le belle ragazze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne hanno molti le belle ragazze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CORTEGGIATORI

Significato/Curiosita : Ne hanno molti le belle ragazze Belle è un personaggio immaginario, protagonista de La bella e la bestia (1991), 30° film d'animazione della Walt Disney Pictures. Nella versione originale in inglese il personaggio di Belle è doppiato dall'attrice e cantante americana Paige O'Hara, mentre nella versione italiana da Laura Boccanera (nel canto, invece, la voce è della cantautrice Marjorie Biondo). Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

