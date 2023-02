Un gruppo musicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BAND

Significato/Curiosita : Un gruppo musicale Un gruppo musicale o complesso musicale è un sodalizio artistico composto da persone che suonano stabilmente musica insieme. Indica sia l'insieme dei ruoli dei musicisti che il loro concreto raggruppamento, siano questi professionisti o amatori. Nei diversi ambiti e generi musicali in cui si considera un gruppo musicale, esso è vario per organico, repertorio e funzione. Nell'ambito jazzistico un gruppo musicale è definito anche duo o trio, a seconda che sia ... Geografia Band – comune della Romania nel distretto di Mure Musica Band – gruppo di persone che suona e canta.

– gruppo di persone che suona e canta. The Band – gruppo rock canadese Persone Albert Band – produttore cinematografico e regista statunitense

– produttore cinematografico e regista statunitense Alex Band – cantante del gruppo statunitense The Calling

– cantante del gruppo statunitense The Calling Charles Band – produttore cinematografico e regista statunitense

– produttore cinematografico e regista statunitense Richard Band – compositore di colonne sonore cinematografiche Terminologia militare band – tipo di unità militare delle forze armate del Regno d'Italia Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Band» Pagine correlate The Band (disambigua) Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: gruppo; musicale; Un gruppo di esami; Un gruppo di antibiotici; Il gruppo musicale di Noi non ci saremo; Il gruppo di Protozoi che include i parameci; Una figura musicale ; Il genere musicale di Bob Marley; Il gruppo musicale di Noi non ci saremo; Un pot-pourri musicale ; Cerca nelle Definizioni