Gli uccelli simbolo dell Alsazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uccelli simbolo dell Alsazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CICOGNE

Significato/Curiosita : Gli uccelli simbolo dell Alsazia Il foie gras (pronuncia francese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[fw g]), letteralmente fegato grasso, è un famoso piatto tipico francese a base di fegato d'oca o d'anatra. Secondo la legge francese, «per foie gras s'intende il fegato di anatra o di oca fatta ingrassare tramite gavage (alimentazione forzata)». I Ciconidi (Ciconiidae J.E.Gray, 1840) sono una famiglia di uccelli appartenenti all'ordine Ciconiiformes. La specie più nota della famiglia è probabilmente la cicogna bianca (Ciconia ciconia), che vive anche in Europa e compie lunghe migrazioni in Africa. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: uccelli; simbolo; dell; alsazia; uccelli che tubano; Melodiose come uccelli ni; La prole degli uccelli ni; Gli uccelli lo costruiscono per deporre le uova; Si indica col simbolo hl; Il simbolo chimico del nettunio; simbolo dell argento; Un simbolo affine a ®; Il Pelli architetto dell a Torre Unicredit di Milano; Un fiume dell Alsazia; Città dell Alsazia; Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70; Regione che si cita con l alsazia ; Catena montuosa francese tra l alsazia e la Lorena; Un fiume dell alsazia ; Città dell alsazia ; Cerca nelle Definizioni