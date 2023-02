Gianni, lo stilista assassinato a Miami nell estate del 1997 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gianni, lo stilista assassinato a Miami nell estate del 1997. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERSACE

Significato/Curiosita : Gianni lo stilista assassinato a Miami nell estate del 1997 Giovanni Maria Versace (Reggio Calabria, 2 dicembre 1946 – Miami Beach, 15 luglio 1997) è stato uno stilista e imprenditore italiano. È considerato uno degli stilisti più innovativi nella storia della moda. È inoltre il fondatore della casa di moda Versace. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

