Un furgone turistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un furgone turistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMPER

Significato/Curiosita : Un furgone turistico Il Pinzgauer è una famiglia di veicoli fuoristrada a trazione integrale (4×4 e 6×6) e ad alta mobilità, utilizzati principalmente da clienti del settore difesa. Il modello fu originariamente sviluppato alla fine degli anni sessanta e prodotto dalla casa automobilistica Steyr-Daimler-Puch di Graz, in Austria, e così chiamato in riferimento alla razza equina austriaca Pinzgauer (o Noriker). Il Pinzgauer, la cui produzione è continuata fino alla fine del secolo, dismesso a ... Il camper è un mezzo di trasporto classificato dal codice della strada tra gli autoveicoli, che, come la roulotte, sono allestiti permanentemente in modo da permettere il soggiorno dei suoi occupanti. A differenza della roulotte, che deve essere trainata da un altro veicolo, il camper è dotato di motore e sistema di guida autonomi. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

