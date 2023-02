Fuori Corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuori Corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FC

Significato/Curiosita : Fuori Corso Fuori corso è una sitcom di genere comico, scritta da Vincenzo Coppola, con Ciro Villano e Ciro Ceruti questi ultimi due sono anche gli interpreti principali della serie. Aziende FC ( Flusso di Cassa ) - ricostruzione dei flussi monetari di una azienda o di un progetto nell'arco del periodo di analisi

( ) - ricostruzione dei flussi monetari di una azienda o di un progetto nell'arco del periodo di analisi F/C ( Fincantieri ) - società italiana di costruzioni navali

( ) - società italiana di costruzioni navali FC (Ferrovie della Calabria) - società a responsabilità limitata costituita da alcune linee a scartamento ridotto della Calabria Cinema FC (First Contact) - sigla con cui è noto nel fandom il film Primo contatto Codici FC – codice vettore IATA di Finncomm Airlines

– codice vettore IATA di Finncomm Airlines FC – codice ISO 3166-2:NG del Federal Capital Territory (Nigeria) Editoria FC (Fact checking) - lavoro di accertamento degli avvenimenti citati e dei dati usati in un testo o in un discorso Geografia FC – sigla automobilistica della provincia di Forlì-Cesena (Italia) Informatica FC (Fibre Channel) – tecnologia per reti dati Medicina FC ( Frequenza cardiaca ) – numero di battiti del cuore in un minuto

( ) – numero di battiti del cuore in un minuto FC ( Fibrosi cistica ) - malattia genetica trasmessa con modalità autosomica recessiva

( ) - malattia genetica trasmessa con modalità autosomica recessiva FC ( Frammento cristallizzabile ) - una delle due porzioni che si ottengono per clivaggio di un anticorpo tramite speciali enzimi proteolitici

( ) - una delle due porzioni che si ottengono per clivaggio di un anticorpo tramite speciali enzimi proteolitici Fc (Frammento cristallizabile) - frammento di un anticorpo Persone F.C. - sigla con cui il criminale statunitense Theodore Kaczynski firmava le proprie lettere Religione F.C. ( Figli della Carità ) - istituto religioso maschile di diritto pontificio con sede a Parigi

( ) - istituto religioso maschile di diritto pontificio con sede a Parigi F.C. ( Figlie della Croce ) - istituto religioso femminile di diritto pontificio con sede a Liegi

( ) - istituto religioso femminile di diritto pontificio con sede a Liegi F.C. (Fratelli della Carità di Gent) - istituto religioso maschile di diritto pontificio con sede a Gand Sport FC ( Fielder's choice ) - scelta di difesa nelle statistiche del baseball

( ) - scelta di difesa nelle statistiche del baseball FC (Football Club, Fußball-Club, Fútbol Club, Futebol Club) - denominazione di diverse squadre di calcio Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: fuori; corso; fuori Combattimento; Un fuori strada con tutte le comodità; Andare fuori ; Sta per fuori dal - antitesi; Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana; Si ripetono... nel discorso ; L anno scorso festeggiò i 70 anni di regno; In mezzo al percorso ; Cerca nelle Definizioni