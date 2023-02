Un fungo temuto dai viticoltori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fungo temuto dai viticoltori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OIDIO

Significato/Curiosita : Un fungo temuto dai viticoltori L'oidio, detto anche mal bianco, nebbia o albugine, è una malattia trofica delle piante causata da funghi Ascomycota della famiglia delle Erysiphaceae nella fase asessuata del ciclo, in passato identificata con il genere di funghi imperfetti Oidium. Caratteristica comune degli Oidium è quella di produrre ife conidiofore terminanti con catene di conidiospore, dette appunto oidiospore. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

