La fontana di Roma nel film La dolce vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fontana di Roma nel film La dolce vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TREVI

Significato/Curiosita : La fontana di Roma nel film La dolce vita La dolce vita è un film del 1960 diretto e co-sceneggiato da Federico Fellini, considerato uno dei capolavori di Fellini e tra i più celebri film della storia del cinema. Rappresenta un viaggio all'interno della dolce vita romana alla fine degli anni cinquanta che vede come protagonista Marcello Mastroianni. La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: fontana; roma; film; dolce; vita; La fontana nel film La dolce vita; fontana casalinga; Dà il nome a una famosa fontana di Roma; Il rumore della fontana ; La indossavano gli antichi roma ni; Lucio, imperatore roma no; L organizzatore di banchetti nel mondo greco-roma no; Centocinque roma ni; Il film in cui Robin Williams impersona un professore anticonformista; I film sulla Natura; In un film di successo è il bodyguard di Whitney Houston; Un film di Tornatore; Quello di Dante era dolce e novo; Un dolce di Siena; dolce semifreddo a cupola; Un dolce semifreddo a cupola; Il ritorno alla vita ; Fa lievita re il costo del biglietto per uno spettacolo; Unisce per la vita i rocciatori; Il convita to lo spiega sulle ginocchia; Cerca nelle Definizioni