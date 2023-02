In fondo a destra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo a destra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : In fondo a destra La locuzione centro-destra comparve per la prima volta in Italia attorno al 1850, in seguito all'operazione detta del "connubio" operata da Camillo Benso Conte di Cavour nel Parlamento del Regno di Sardegna, che di lì a pochi anni sarebbe diventato il Parlamento del Regno d'Italia. L'operazione del "connubio" consisteva nel favorire un'alleanza politica fra la parte più progressista della Destra storica, il cosiddetto centro-destra, di cui il Cavour stesso era capo, e l'ala più ... Ra, noto anche nella forma Rê oppure Rha (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[r:]), è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, dio sole di Eliopoli. Emerse dalle acque primordiali del Nun, portato tra le corna della vacca celeste, la dea Mehetueret. A partire dalla V dinastia (2510 a.C. - 2350 a.C.) divenne una delle principali divinità dell'Egitto, identificato principalmente con il sole di mezzogiorno. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

