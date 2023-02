Fine... di parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fine... di parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LE

Significato/Curiosita : Fine... di parole La fine (reso graficamente LA FINE) è un singolo del gruppo musicale italiano Måneskin, pubblicato il 16 dicembre 2022 come quarto estratto dal loro terzo album in studio Rush!. Codici LE – codice FIPS 10-4 del Libano

LE – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Alessio (Albania)

LE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Léon (Spagna)

LE – codice ISO 3166-2:GN di Lélouma (Guinea)

LE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lecce (Italia)

LE – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Liepaja (Lettonia) Fisica Le – numero di Lewis Informatica LE – abbreviazione di Linear Executable, formato di file eseguibile a 32 bit studiato da Microsoft e da IBM per i driver software dei sistemi operativi Microsoft Windows (da Windows 95 in poi) e OS/2 Persone Lê Cung Lê (1972) – ex lottatore di arti marziali miste, ex lottatore di sanda e attore vietnamita naturalizzato statunitense

(1972) – ex lottatore di arti marziali miste, ex lottatore di sanda e attore vietnamita naturalizzato statunitense Lê Công Vinh (1985) – ex calciatore vietnamita

(1985) – ex calciatore vietnamita Lê Dun (1907-1986) – politico e rivoluzionario vietnamita

(1907-1986) – politico e rivoluzionario vietnamita Lê Ðc Th (1911-1990) – rivoluzionario, militare, politico e diplomatico vietnamita

(1911-1990) – rivoluzionario, militare, politico e diplomatico vietnamita Lê Hunh Ðc (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore vietnamita

(1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore vietnamita Lê Li (1385-1433) – imperatore e generale vietnamita

(1385-1433) – imperatore e generale vietnamita Lê Quang Liêm (1991) – scacchista vietnamita

(1991) – scacchista vietnamita Lê Sáng (1920-2010) – artista marziale vietnamita

(1920-2010) – artista marziale vietnamita Lê Tú Chinh (1997) – velocista vietnamita Altro LE – targa automobilistica di Leoben (Austria)

LE – Targa automobilistica di Lecce (Puglia)

Le – articolo determinativo femminile plurale

Lê – nome di tre dinastie reali del Vietnam Prima dinastia Lê (980-1009) Seconda dinastia Lê (1428-1527) Terza dinastia Lê (1533-1788)

Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «LE» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

