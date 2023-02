Fine di malattia - Cruciverba

La malattia di Crohn o morbo di Crohn, nota anche come enterite regionale, è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino (MICI) che può colpire qualsiasi parte del tratto gastrointestinale, dalla bocca all'ano, provocando una vasta gamma di sintomi. Essa causa principalmente dolori addominali, diarrea (che può anche essere ematica se l'infiammazione è importante), vomito o perdita di peso, ma può anche causare complicazioni in altri organi e apparati, come ...

Sigle

Influenza aviaria

Information architecture – architettura dell'informazione

– architettura dell'informazione Inseminazione artificiale

Instrumentation amplifier – amplificatore da strumentazione

– amplificatore da strumentazione Intelligenza artificiale

Intel architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64)

architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64) Internet Archive

Astronomia

Ia – tipo di supernova

Codici

IA – codice vettore IATA di Iraqi Airways

ia – codice ISO 639-2 alpha-2 di interlingua

IA – codice ISO 3166-2:US dell'Iowa (Stati Uniti)

Zoologia

Ia – genere di pipistrelli vespertilionidi

Altro