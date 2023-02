Farina per i dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farina per i dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Farina per i dolci La farina manitoba è una farina di grano tenero (Triticum aestivum) originario della provincia canadese del Manitoba. Viene definita una farina "forte" per distinguerla da altre farine, più deboli. La forza della farina viene indicata dal valore del coefficiente "W" misurato con alveografo di Chopin: più alto è il valore, più la farina è forte. Una farina debole ha un valore W inferiore a 170 mentre la manitoba ha un valore W superiore a 350. Geografia Oô – comune dell'Alta Garonna (Francia) Sigle Object oriented – orientato agli oggetti, in ingegneria del software

– orientato agli oggetti, in ingegneria del software simile al segno dell'infinito o del per sempre. Codici OO – codice vettore IATA di SkyWest

– codice vettore IATA di SkyWest oo – codice degli aerei immatricolati in Belgio. Informatica OO – abbreviazione per OpenOffice.org (l'acronimo ufficiale è OOo) Letteratura Oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo Il libro della giungla di Rudyard Kipling Altro ‘O‘o – uccello delle Hawaii, oggi estinto

– uccello delle Hawaii, oggi estinto OO, Oo, oo, oO – emoticon spesso usati per indicare sorpresa soprattutto nei giochi online

– spesso usati per indicare sorpresa soprattutto nei giochi online O-O – notazione dell'arrocco corto nel gioco degli scacchi

– notazione dell'arrocco corto nel gioco degli scacchi Scala OO – scala 1:76.2 nel modellismo Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

