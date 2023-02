Le estreme di nove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le estreme di nove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NE

Significato/Curiosita : Le estreme di nove Ghiaccio-nove, anche scritto Ghiaccio nove (in lingua originale Cat's Cradle), è un romanzo di fantascienza scritto nel 1963 da Kurt Vonnegut. Geografia Ne – comune della provincia di Genova (Italia) Sigle Nuova Inghilterra ( New England ) – regione degli Stati Uniti d'America

( ) – regione degli Stati Uniti d'America Nord-Est – punto cardinale

– punto cardinale Nutrizione enterale – tipologia di nutrizione artificiale Chimica Ne – simbolo chimico del neon Codici NE – codice vettore IATA di SkyEurope Airlines

ne – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nepalese

NE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Niger

NE – codice ISO 3166-2:BW di North-East (Botswana)

NE – codice ISO 3166-2:CH del Canton Neuchâtel (Svizzera)

NE – codice ISO 3166-2:HT del Nord-Est (Haiti)

NE – codice ISO 3166-2:US del Nebraska (Stati Uniti) Informatica .ne – dominio di primo livello del Niger

– dominio di primo livello del Niger NE – New Executable, formato file eseguibile creato congiuntamente da Microsoft e da IBM Altro Ne – kana della lingua giapponese

– kana della lingua giapponese NE – targa automobilistica di Neuss (Germania)

NE – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NE – targa automobilistica di Neuchâtel (Svizzera) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ne» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

