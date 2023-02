Si estrae dalle patate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si estrae dalle patate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FECOLA

Significato/Curiosita : Si estrae dalle patate Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues) è un film del 2022 diretto da Edward Berger. La fecola di patata è l'amido estratto dai tuberi della pianta della patata. Le patate vengono schiacciate, liberando così i granuli di amido (amiloplasti). L'amido viene successivamente lavato ed essiccato assumendo l'aspetto di una polvere bianca. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

