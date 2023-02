L esortazione latina ad agire in fretta ma con cautela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L esortazione latina ad agire in fretta ma con cautela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FESTINA LENTE

Significato/Curiosita : L esortazione latina ad agire in fretta ma con cautela Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Festìna lente ("Affrettati lentamente" in lingua italiana) è una locuzione latina attribuita all'Imperatore Augusto dallo storico latino Svetonio. In realtà, nel testo di Svetonio (Vite dei dodici Cesari. Augusto, 25, 4), viene riportata una citazione di Augusto in greco antico: spede ßad, spéude bradéos, della quale "festina lente" è la traduzione latina. La locuzione unisce, in un ossimoro, due concetti antitetici, velocità e lentezza, e sta a indicare un modo di agire senza indugi, ma con cautela. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

