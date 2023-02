L elefantino volante della Walt Disney - Cruciverba

Dal 1937 la Walt Disney Pictures realizza indipendentemente, o con collaborazioni, film e lungometraggi d'animazione. Lo studio principale dedicato alla produzione di film d'animazione è l'attuale Walt Disney Animation Studios, ma altre produzioni parallele si sono affiancate a questo filone principale, realizzate da sezioni interne della Disney e filiali estere, o in co-produzione con studio indipendenti. In questa lista non sono inclusi i documentari di Disneynature o La natura e le sue ...

Dumbo - L'elefante volante (Dumbo) è un film del 1941 diretto da Ben Sharpsteen. È un film d'animazione, prodotto da Walt Disney e proiettato in anteprima a New York il 23 ottobre 1941. Anche in italiano è oggi più noto col titolo originale.