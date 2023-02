Dopo la prima in russo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dopo la prima in russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : US

Significato/Curiosita : Dopo la prima in russo L'Impero russo (in russo: , traslitterato: Rossijskaja imperija), spesso indicato anche come Russia imperiale o, impropriamente, Russia zarista, fu l'organismo statale che per volontà di Pietro I il Grande (1682–1725) governò la Russia zarista dal 1721 fino alla forzata abdicazione di Nicola II (1894–1917) a seguito della rivoluzione di febbraio ... Sigle Abbreviazione per ultimo scorso (l'opposto di prossimo venturo )

(l'opposto di ) Abbreviazione per Umidità Specifica

Abbreviazione per Unione Sportiva

Abbreviazione per Stati Uniti d'America

In Archeologia, nella schedatura dei dati rilevati in fase di scavo, è la sigla che sta per Unità Stratigrafica Cinema Noi (Us) – film del 2019 diretto da Jordan Peele Codici US – codice vettore IATA di US Airways

US – codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Stati Uniti d'America

US – codice ISO 3166-2:CZ della Regione di Ústí nad Labem (Repubblica Ceca)

US – codice ISO 3166-2:SV di Usulután (El Salvador) Geografia Us – comune francese della Val-d'Oise

– comune francese della Val-d'Oise Us – fiume della Russia siberiana Informatica .us – dominio di primo livello degli Stati Uniti d'America Letteratura Noi (Us) – romanzo di Richard Mason del 2004 Musica Us – album di Nick Kamen del 1988

– album di Nick Kamen del 1988 Us – album di Peter Gabriel del 1992

– album di Peter Gabriel del 1992 Us – canzone di Regina Spektor del 2004

– canzone di Regina Spektor del 2004 Us – singolo di James Bay del 2018 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «US» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

