Dopo la prima di nove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dopo la prima di nove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OV

Significato/Curiosita : Dopo la prima di nove Nòve (indoeuropeo *H 1 new-; cf. latino novem, greco a, sanscrito náva, gotico niun, armeno inn) è il numero naturale dopo l'8 e prima del 10. Sigle Original Video – termine che designa l'industria del V-Cinema

– termine che designa l'industria del V-Cinema Osservatorio Vesuviano – ente di ricerca geofisica e vulcanologica. Codici OV – codice vettore IATA di Estonian Air

OV – codice ISO 3166-2:NL dell'Overijssel (Paesi Bassi) Altro OV – vecchia targa automobilistica di Ostrava (Repubblica Ceca)

Orbiter Vehicle, un termine per uno Space Shuttle della NASA Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: dopo; prima; nove; Cadevano dopo le calende; Veloce dopo la prima; Meglio dopo la prima; Un aggiunta dopo la firma; Attacchi contro gli aerei nemici prima che raggiungano l obiettivo; Veloce dopo la prima ; Meglio dopo la prima ; Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana; Le estreme di nove ; nove ... a Londra; In nove sono pari; Si usano per il pesto alla genove se; Cerca nelle Definizioni